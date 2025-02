Secoloditalia.it - La sfida di Giuseppe Dipasquale: rileggere “Il Male oscuro” dell’imperdonabile Giuseppe Berto

La domanda da farsi è se non sia proprio questo il momento storico per riprendere in mano l’opera die comprenderla come non era mai accaduto prima., regista teatrale con alle spalle una lunga e proficua collaborazione con Andrea Camilleri, ha rotto gli indugi e riletto Il, il romanzo certamente più frequentato dello scrittore veneto scomparso nel 1978.Mario Monicelli, con Giancarlo Giannini protagonista, lo aveva portato sul grande schermo vincendo il David di Donatello, nel 1990, per la miglior regia. Mancava però la riduzione teatrale di un romanzo complesso e che affronta un tema, quello della depressione, che nel 1964 si aveva difficoltà a definire con precisione scientifica. Allora si parlava, semmai, del «»: una dicitura sfumata, partorita da Carlo Emilio Gadda e chesdoganò e impose al grande pubblico non senza suscitare incomprensioni.