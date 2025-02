Ilrestodelcarlino.it - La sfida dell’atleta non vedente: “Voglio correre gli altri”. Ma non potrà avere la sua guida

Modena, 17 febbraio 2025 – In Emilia-Romagna l’inclusione scolastica si scontra con le rigidità della burocrazia. Lo dimostra la vicenda di B.K., alunno-atleta nonche frequenta la seconda media a Formigine e che, per poter partecipare alla corsa campestre provinciale dell’11 febbraio accompagnato dalla sua, ha dovuto ottenere una deroga e sollevare l’Ufficio Scolastico Provinciale da ogni responsabilità. Il motivo pare essere un cavillo della documentazione regionale che, relativamente agli studenti-atleti con disabilità, fa unicamente riferimento agli ‘alunni’ ed esclude implicitamente l’affiancamento di guide esperte. Una prassi che, come fa notare la famiglia, rischia di trasformare l’inclusione in un ostacolo perché non solo penalizzerebbe B.K., che attualmente si allena tre volte a settimana con unaspecializzata, ma priverebbe l’alunno con disabilità delle condizioni minime di sicurezza mentre corre, imponendo allo stesso tempo al compagno un onere sproporzionato”.