La sfida della Cavaliera L’intervista-manifesto di Marina Berlusconi letta da D’Anna

Chi l’ha detto che per fare politica bisogna necessariamente scendere in campo? Silvio, certo, ma erano altri tempi, lascia intendere, la prima figlia del tycoon made in Italy, che di fatto nonostante la dichiarata riluttanza sta interpretando e portando avanti caparbiamente la notevole eredità politica del fondatore di Forza Italia.Web e social hanno plasmato e stanno continuando a sviluppare la dimensione pubblica virtuale, ma politicamente sempre più concreta dell’influencer leadership. L’ologramma di una virtuale leadership che lafa aleggiare con un intervento dall’alto, con una sorta di effetto “dea ex machina”, attraverso una particolareggiata intervista al Foglio. Solo che a differenza dell’analoga intervista rilasciata nel giugno del 2024 al CorriereSera,questa volta è esplicita.