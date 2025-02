La scrittrice Enza Alfano porta al Sancarluccio Nella mia stanza

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI – Da venerdì 21 a domenica 23 febbraio 2025, il Nuovo Teatrodi Napoli accoglierà un evento teatrale di straordinaria intensità emotiva e letteraria. Sul prestigioso palcoscenico di via San Pasquale a Chiaia, diretto artisticamente da Giuliana Tabacchini, andrà in scena “mia” di, una delle voci più significative della narrativa contemporanea.Accompagnata da Gabriella Vitiello, Fabrizio Accardo, Giovanni Trifari e Valeria Esposito,trasformerà la scena in un luogo denso di emozioni e sfumature psicologiche. Un viaggio intimo e onirico, in cui la scrittura diventa teatro, e il teatro si fa parola viva, vibrante.“mia” è un’esperisensoriale, un attraversamento dell’anima che si rivela tra ombre danzanti e memorie improvvise.