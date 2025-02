Ilfoglio.it - La scelta di Niko in Un posto al sole. Fra i capricci del figlio e quelli della fidanzata

Rossella ha l’ennesimo svenimento, e questa volta i genitori decidono finalmente di intervenire. Ma comunicandole di essersi accorti da giorni che ha smesso di mangiare, anziché aiutarla personalmente, subito la invitano a ricorrere allo psicologo. Ormai, in Upas, rimedio per ogni problema. Anche se non sappiamo più se Ferri sta continuando con le sedute che gli ha imMarina, e che fin qui nessun risultato hanno prodotto. Dall’altra parte rispunta il gate dell’incendio, di cui continuiamo a non sapere nulla. Mentre i Gagliotti restano gli unici clienti a non lasciare i cantieri. E Michele, ancora una volta, è andato vicino dallo scoprire le loro malefatte, ma anche dal farsi beccare. A casa diinvece Renato continua a mettersi in mezzo per provare a convincerlo a non lasciare il palazzo, ma il ragazzo è determinato.