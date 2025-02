Oasport.it - La scalata dirompente di Joao Fonseca nel ranking ATP: quante posizioni ha già guadagnato da inizio anno

Settimo tennista più giovane dal 1990 nell’Era Open a vincere un titolo ATP.a 18 anni 5 mesi e 26 giorni ha conquistato il suo primo torneo nel massimo circuito internazionale del tennis. Il talentuoso giocatore brasiliano ha sconfitto nella finale di Buenos Aires il padrone di casa Francisco Cerundolo (n.28 del mondo) col punteggio di 6-4 7-6 (1) in 1 ora e 49 minuti di partita e grazie a questa affermazione ha gridato a gran voce la propria presenza.Se si pensa a unfa,era classificato alla posizione n.655, non avendo ancora ben chiaro cosa fare del suo futuro nel tennis. Allo stato attuale delle cose, lo troviamo al n.68! Il sudamericano aveva concluso il 2024 da n.145, togliendosi la soddisfazione di vincere le Next Gen ATP Finals che però non dpunti in classifica.