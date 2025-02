Lanazione.it - La Sant’Anna celebra i suoi allievi: consegnati i diplomi di fine corso

Pisa, 17 febbraio 2025 - È un momento di festa e di condivisione, che suggella un perdi formazione durato anni; ma è anche un momento in cui rivolgere lo sguardo nel futuro, verso nuove sfide e nuovi traguardi. La Scuola Superioreha consegnato idi Primo Livello, Secondo Livello, Licenza, Dottorato alle allieve eche hanno concluso i rispettivi corsi di studio (135 in totale: 68 allieve edi Primo Livello, Secondo Livello e Licenza; 67 allieve edei Dottorati di ricerca). La cerimonia si è svolta sabato 15 febbraio a partire dalle ore 10.30 presso l’aula Magna della sede centrale. Presenti la rettrice Sabina Nuti, la preside della Classe di Scienze Sociali Anna Loretoni, il rappresentante dei Coordinatori Ph.D. Fabio Iraldo. Durante la cerimonia sono intervenute Margherita Cassano, Presidente della Corte Suprema di Cassazione della Repubblica Italiana, con una relazione sul tema 'Formazione come dovere sociale' e Chiara Criscuolo, Principal Economist International Finance Corporation, con una relazione sul tema 'Policies for Research and Development'.