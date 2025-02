Ilrestodelcarlino.it - La Samb ha la pareggite ma resta in fuga

enedettese 1 castelfidardo 1(4-2-3-1): Orsini 8; Zoboletti 6,5, Pezzola 6, Gennari 6, Orfano 6; D’Eramo 6 (36’ st Fabbrini sv), Guadalupi 6,5, Paolini 6 (36’ st Toure sv); Kerjota 6, Moretti 7 (46’ st Baldassi sv), Battista 6,5 (25’ st Sbaffo sv). A disp. Grillo, Chiatante, Bouah, Orlandi, Tataranni. All. Palladini 6 CASTELFIDARDO (3-5-2): Munari 6 (25’ st Elezaj 6); Madonna 6, Imbriola 6, Vecchio 6; Costanzi 6, Miotto 6 (46’ st Carano sv), Gambini 6, Baldini 6, Fossi 6; Braconi 7 (32’ st Caprari 6), Nanapere 6,5. A disp. Garbattini, Dovhanyk, Cotugno, Romagnoli, Prebibaj, Ausili. All. Giuliodori 6,5 Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino Guardalinee: Conforti-Adinolfi RETI: 24’ pt Braconi, 1’ st Moretti Note: Spettatori 4.627. Amm. Paolini (S), Battista (S), Braconi (C), Miotto (C), Angoli 7-4 per la