La Russia attacca ancora Mattarella | Le sue parole avranno conseguenze

Roma, 17 febbraio 2025 - La tensione tra Mosca e l’Italia è alle stelle dopo che il presidenteha paragonato laalla Germania nazista. Frase che "non resterà senza", assicura la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Nella sua veste di presidente ha dichiarato di ritenere che lapossa essere equiparata al Terzo Reich. Ciò non può e non rimarrà mai senza", ha ammonito Zakharova intervistata nel programma del giornalista filo-Cremlino Vladimir Solovyov sul canale Rossiya-1. Zakharova - che ha postato una clip del suo intervento sul suo canale Telegram - ha sottolineato che questesono state pronunciate dal "presidente di un Paese che storicamente è stato tra coloro che hannoto il nostro Paese". "Purtroppo l'Italia è il Paese in cui è nato il fascismo", ha aggiunto la portavoce.