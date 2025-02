Lanazione.it - La Rocca di Ripafratta rinasce: sarà un centro culturale multifunzionale

San Giuliano Terme (PI), 17 febbraio 2025 – Il comune di San Giuliano Terme si è aggiudicato un importante bando regionale di 300mila euro per ladi, la storica fortezza medievale che domina il colle Vergario e la val di Serchio. "L'intervento si inserisce in un più ampio progetto di recupero - spiega il sindaco Matteo Cecchelli, che ha anche la delega alla Rigenerazione urbana - che prevede la trasformazione dellain uno spazio, dinamico e flessibile capace di coniugare la tutela del patrimonio storico con una fruizione moderna e diversificata. Il progetto si articola su tre direttrici principali: una funzione didattico-, con la creazione di laboratori e percorsi di apprendimento alternativi; una vocazione turistica, volta a valorizzare gli aspetti storico-architettonici del complesso attraverso percorsi guidati negli scavi archeologici, negli ambienti interni e lungo i camminamenti; e infine una destinazione eventi, con spazi dedicati a concerti, rappresentazioni, esposizioni e conferenze, sia all'aperto che al coperto in aree appositamente realizzate".