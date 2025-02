Ilrestodelcarlino.it - La Re-Basket 2000 espugna Montebelluna

64 RE-68 MONTELVINI: Spinazzè 2, Bedin ne, Iacopini 15, Guazzotti, Muaremi 18, Marin 6, Salvetti ne, Bertan, Prai, De Marchi 5, Guerrini, Guidolin 18. All. Saccardo. RE-REGGIO EMILIA: Frediani, Alberione 14, Pedrazzi 2, Paparella 15, Porfilio 6, Longagnani, Digno 5, Obayagbona, Codeluppi, Lusetti 14, Jovanovic 12. All. Baroni. Arbitri: Gavagnin di Venezia e Vicentini di Vicenza. Parziali: 14-18, 32-38, 47-53. Comincia col piede giusto la corsa della Re-(12) nella seconda fase di B Interregionale. La formazione di Baroni passa a(0) con capitan Paparella e Jovanovic sugli scudi: i veneti al 34’ tornano a -3, dopo la fuga dei biancoblu che riescono a condurre in porto una vittoria importante in chiave salvezza diretta.