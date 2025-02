Ilfattoquotidiano.it - La protesta dei tir a Roma contro il codice della strada e le condizioni di lavoro: “La politica sta condannando l’autotrasporto italiano”

Dopo Napoli, ladei tir organizzata da Trasportounito arriva a. “Se il ministero dei Trasporti continuerà a ignorare le motivazioni di questae i rischi a cui lo stato di abbandono ed emarginazione al quale lasta, inevitabilmente la vertenza salirà di tono, nei contenuti, nelle modalitàstessa e nell’estensione ad altre realtà territoriali e no”, fa sapere Trasportounito. Secondo il segretario generale di Trasportounito, Maurizio Longo, non c’è più tempo, “le problematiche che devono essere affrontate e risolte con estrema urgenza sono di tale gravità da porre in discussione la sopravvivenza di gran parte delle imprese di autotrasporto, imprese che garantiscono il trasporto di oltre l’80% delle merci movimentate in Italia”.