La prima volta di Trento

«Che dire: molto semplicemente più di così non avremmo potuto fare». Toto Forray parlava così dopo aver aiutatoa cucirsi uno Scudetto sul petto, quello dei Campioni d’Italia in Serie B1. Più di così, a una squadra che aveva iniziato a pensare in grande dall’inizio della presidenza di Luigi Longhi, giornalista professionista e leader dei bianconeri dal gennaio 2012, proprio non si poteva chiedere. Chissà se in questi anni l’ha pensato altre volte.Avrà ragionato su cosa potessero migliorare quando, alla terza stagione in Serie A, dopo un’altra storica promozione in A2, si erano arresi solo alla Reyer Venezia in una serie per lo Scudetto tra outsider. Oppure l’anno successivo, nel 2018, quando questaera stata Milano a infrangere un sogno tutto sommato insperato: scrivere la storia della pallacanestro italiana all’ombra delle Dolomiti.