“La prima regina”, Alessandra Selmi presenta il suo nuovo romanzo a Sarnico

Martedì 18 febbraio alle 20.30 all’ex Chiesetta di Nigrignano di, in via Vittorio Veneto 42,il suoLa, pubblicato il 4 febbraio con Editrice Nord e già al secondo posto nella classifica dei libri più venduti nella sezione “narrativa”, non soltanto italiana ma anche straniera.L’incontro è organizzato da Comune di, Biblioteca die La Libreria del Lago in collaborazione con Associazione Scenari. Durante la serata sarà possibile acquistare una copia dei libri dell’autrice e accedere al firmacopie. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione sul sito Eventbrite.it a questo link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-la--con--1230023807319.torna in libreria dopo il successo del libro Al di qua del fiume.