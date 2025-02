Ilfoglio.it - La presa di posizione di Zelensky sui negoziati senza Kyiv

Leggi su Ilfoglio.it

Per leggere la versionepaywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Volodymyrnon intende accettare il risultato, quale che sia, dei colloqui annunciati da Donald Trump e accettati da Vladimir Putin. L’Ucraina non darà alcun valore a intese che non la coinvolgano e che passino sopra la sua testa. È un segnale di forza e di determinazione, anche se lo stessoha detto più volte che il suo esercito ha bisogno dell’aiuto americano in armamenti e munizioni e il suo paese ha bisogno della prospettiva strategica offerta dall’adesione alla Nato e all’Ue. Necessità che non limitano però l’azione die la libertà di scelta dell’Ucraina. Gli enormi sforzi bellici e la determinazione dell’esercito ucraina e della popolazione civile danno concretezza alladidie aprono, ovviamente, alla possibilità di un contributo rafforzato da parte dell’Europa, con uno speciale apporto dei paesi nordici.