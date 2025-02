Quotidiano.net - La politica dei dazi . Va evitata a tutti i costi la guerra commerciale

Patuelli Per quasi due secoli la Democrazia in America è stata un modello e anche un mito in varie altre parti del mondo, innanzitutto in Europa, in particolare nei momenti più aspri di conflitto, anche solo culturale, con i sistemi non democratici. La teorizzazione della “società aperta” è un’evoluzione coerente della Democrazia in America. La descrizione delle regole, degli usi e dei costumi della Democrazia in America è il capolavoro culturale di Alexis de Tocqueville, un nobile francese, culturalmente aperto, che, negli anni Trenta dell’Ottocento, fece un lungo viaggio negli USA e ne scrisse l’ampio resoconto che divenne da subito in Europa un modello innanzitutto per i più illuminati intellettuali che nell’Ottocento e nel Novecento hanno ancora dovuto subire frequentemente dispotismi ed imperi e le conseguenti strategie di limitazioni dei diritti e del libero mercato.