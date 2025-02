Notizie.com - La pace in Ucraina, di cosa si è discusso nel vertice a Parigi: l’incognita di Kiev nella Nato che potrebbe cambiare gli equilibri mondiali

Da un lato l’Europa al fianco di, dall’altro gli Usa che medieranno tra Zelensky e Putin per arrivare ai negoziati. Gli sviluppi di un possibile cessate il fuoco insta succedendo in queste ore. Lain, disi èneldichegli(Ansa Foto) – notizie.comL’Europa prova a fare fronte unito sulla questione russo-con un incontro informale tra i principali Paesi, convocato ieri, domenica 16 febbraio, dal presidente francese Emmanuel Macron. L’obiettivo è non essere esclusi dai colloqui in corso tra il capo della Casa Bianca Donald Trump e quello del Cremlino Vladimir Putin per raggiungere lain.Un fronte europeo per partecipare alle trattative, affinché ancheabbia voce in capitolo e non sia costretta ad accettare i diktat di Mosca.