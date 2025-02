Iodonna.it - La nuova stagione del reality immobiliare più seguito è pronta con il suo team di esperti e tante sfide all'ultimo mattone

Ritorna Casa a Prima Vista, il programma rivelazione della passatatelevisiva. Lo show che appassiona gli amanti delle belle case, condotto da professionisti del mercato, andrà in onda sul canale Real Time dal Lunedì al Venerdì. È anche disponibile on demand su Discovery+. Le nuove avventure immobiliari debuttano questa sera alle 20.30. “HairStyle, The Talent Show”, la clip del nuovo programma su Real Time X Leggi anche › “Cortesie per gli ospiti 2024”: su Real Time ladel programma cult Casa a prima vista, nuove puntateQuestodai forti contenuti estetici, composto da 40 episodi di 60 minuti, è entrato nel palinsesto di Real Time dal 2023.