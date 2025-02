Ilfattoquotidiano.it - La nuova Ferrari pronta per essere svelata: come funziona l’inedita presentazione collettiva di tutte le monoposto della F1 2025

Lastagione del Mondiale di Formula 1 è ormai alle porte. Primapartenza ufficiale con il Gp d’Australia, in programma nel fine settimana del 14-16 marzo preceduta dai test a Sakhir (in Bahrain) di fine febbraio, ci sarà un evento inedito: l’unveiling collettivo. Si trattadie 10 le scuderie, che allo stesso tempo metteranno in mostra colori e livree nel super show di Londra che si terrà nella giornata di domani, martedì 18 febbraio, all’O2 Arena.Ci sono alcuni team che hanno già presentato la lorodirettamente in pista (per esempio la McLaren), girando però o con i colori del 2024 o con una versione camuffata per rispettare l’accordo. Altri ancora sostituiranno le loro tradizionali presentazioni con quelle fatte sui social network. La, che ha già svelato il nomevettura (SF-25), presenterà ladi Charles Leclerc e Lewis Hamilton con dei rendering a partire dalla stessa sera, e la farà correre in pista per la prima volta mercoledì 19 febbraio a Fiorano.