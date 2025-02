La nomino non mi serve più qui Grande Fratello Lorenzo choc | la scoperta grazie a Chiara e perde ogni freno

Leggi su Caffeinamagazine.it

Clima sempre più teso al, tanto più a ridosso della nuova puntata e con la finale che si avvicina. Anche in questi giorni il pubblico ha assistito a una serie di litigi pesanti, per esempio quello nato durante la cena di San Valentino tra le diverse coppie della casa. Ma non solo e, ancora una volta, al centro c’è ancheSpolverato, già finalista e concorrente senza dubbio tra i più discussi di questa edizione.È successo che dopo aver litigato con, Mariavittoria Minghetti si è confidata conCainelli che però alla prima occasione l’ha tradita. Chi segue le dirette h24 del reality di Canale 5 sa bene che l’ex UeD è una delle sodali die anche in questo caso ha dimostrato di tenere a lui e alla sua amicizia più di tutto. In che modo? Gli ha riportato il contenuto della conversazione con la dottoressa.