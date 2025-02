Lanazione.it - La multiutility al setaccio : "Ora diteci chi la finanzierà. Senza capitali tariffe più alte"

di Francesco Ingardia "Il ruolo di presidente della Commissione controllo lo intendo esercitare fino in fondo. Serve ad aprire dibattiti, segnalare questioni agli organismi politici". Tra cui la, oggetto di una relazione tecnica che andrà oggi in consiglio comunale col consigliere Paolo Bambagioni (Lista Schmidt). Una relazione per dire che? "Che laserve e tutti la vogliono. Ma c’è stato un riallineamento politico forte dei soci che ha messo in difficoltà Alia che puntava alla quotazione in Borsa. Vorremmo sapere come il progetto intende proseguire, come e chi tirerà fuori i soldi". è capofila tra i soci. Funaro sta operando bene? "È ancora da dimostrare. Certo che ha assecondato le richieste del Pd romano, più ideologizzato che pragmatico, smarcandosi dall’era Biffoni-Nardella".