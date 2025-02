Iltempo.it - La Mina Settembre di Rossi domina la serata, bene Poletti e Barra

La domenica post-sanremese - con il ritorno ai consueti palinsesti - vede su Rai1, in prime time, l'ultima puntata stagionale di, interpretata da Serena, Giuseppe Zeno, Christiane Filangieri, Ludovica Nasti e Marisa Laurito conquistare il 25.3% di share pari a una media di 4.547.000 spettatori, il programma più visto della, in crescita rispetto a sette giorni fa. Per la precisione il 23.9% pari a 4.699.000 nel primo episodio e il 26.8% pari a 4.419.000 telespettatori. Su Canale5 la serie turca Tradimento ha segnato invece l'11.5% pari a una media di 1.927.000 individui all'ascolto, in discesa rispetto alla scorsa settimana. Su Rai2 il telefilm N.C.I.S. con Mark Harmon, Sasha Alexander e Gary Cole ha raccolto il 3.7% di share pari a 759.000 spettatori e, a seguire, N.