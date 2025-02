Ilgiorno.it - La mantide di Parabiago. Un’altra accusa contro Adilma : "Uccise il secondo marito"

(Milano)È una storia di inganni, morte e avidità che si snoda lungo 13 anni quella che,gli inquirenti, vede protagonistaPereira Carneiro, la "di". La 49enne cittadina brasiliana, già sotto processo insieme ad altri complici per l’omicidio del compagno Fabio Ravasio, è ora ufficialmente indagata anche per la morte del suo, Michele Della Malva, avvenuta alle prime luci dell’alba del 10 dicembre 2011. Un caso che la Procura di Busto Arsizio ha riaperto con un’accelerazione improvvisa e drammatica in queste ultime ore, quando è stato fermato l’ex cognato della vittima, presunto complice della donna in un piano mortale ordito per denaro. La Procura, con il pubblico ministero Ciro Caramore e l’ispettore di polizia giudiziaria Antonello Ciriaci, ha deciso di scavare a fondo in una vicenda che, all’epoca, era stata liquidata senza alcuna ipotesi di reato.