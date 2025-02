Gqitalia.it - La maglia Volevo essere un duro di Lucio Corsi con Topo Gigio è la t-shirt cult di Sanremo

Una cosa è certa: Lucio Corsi è stato la vera rivelazione di Sanremo 2025. E un'altra cosa è alquanto indiscutibile: tutti, ma proprio tutti vogliono la maglia "Volevo essere un duro" con il faccione tenerone di Topo Gigio sotto il titolo del brano del cantautore toscano. Già, perché come ogni anno, a Sanremo, i pop-up degli artisti in gara hanno invaso le strade della città, distribuendo gadget e accessori per promuovere il loro pezzi in gara. Tra le idee più stravaganti, il team di Lucio Corsi ha creato proprio una t-shirt con protagonista Topo Gigio, per celebrare il duetto nella serata delle cover che è già diventato storia della televisione italiana.