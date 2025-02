Sololaroma.it - La magia di Soulé illumina il Tardini: l’analisi di Parma-Roma 0-1

Finalmente Matias. Una punizione maradoniana (non ce ne vogliano i tifosi del Napoli) del talento argentino è bastata allaper sbancare ile ottenere la terza vittoria consecutiva in trasferta in campionato. Un lampo del giocatore più atteso, che prima ha guadagnato un fallo al limite dell’area, costringendo Leoni all’espulsione per chiara occasione da gol, poi ha disegnato una traiettoria perfetta, infilando il pallone sotto l’incrocio dei pali.Nonostante il risultato di misura, Ranieri ha ottenuto un’altra vittoria fondamentale, potendosi permettere il lusso di lasciare in panchina diversi titolari. Hummels e Dovbyk hanno trascorso tutti i 90 minuti a bordocampo, Pellegrini ha giocato solo un tempo, mentre Angelino ha avuto poco più di un quarto d’ora. Dybala, invece, è rimasto aper recuperare dalla botta al ginocchio.