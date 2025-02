Messinatoday.it - La maestra centenaria che insegnava al Pascoli, festa per i 100 anni di Sara Reitano

Leggi su Messinatoday.it

Ai festeggiamenti per i 100di Rosariacompiuti ieri, domenica 16 febbraio 2025, ha partecipato in rappresentanza del sindaco Federico Basile, l’assessore Antonino Carreri per omaggiare ladi una targa a nome dell’amministrazione comunale. Rosaria, detta