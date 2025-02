Ilfattoquotidiano.it - La madre di Alberto Trentini a Fazio: “Ho scritto a Meloni, mi aspetto che me lo porti a casa come ha fatto con Cecilia Sala”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non ho notizie didal 15 novembre 2024. Voglio dire che il 15 novembre lui era all’aeroporto eal solito, perché ci sentivamo con messaggi o con videochiamate ogni giorno, dall’aeroporto di Caracas mi ha mandato un saluto,era solito fare. Poi ho aspettato,eravamo abituati, di ricevere i saluti quando arrivava a destinazione e con i saluti la piccola mappa di Google. Non è mai arrivata, la notte l’ho cercata perché con il fuso orario avrei dovuto trovare il messaggio, e la sera del 16 ci hanno avvertito che era in stato di fermo. Da allora dinon abbiamo avuto notizie. È isolato e non ci risulta che abbia incontrato nessuno, non ha potuto chiedere di parlare con un avvocato o di contattare la sua famiglia, nulla”. Lo ha detto Armandadi, il cooperante dell’ong internazionale Humanity&Inclusion, da oltre 90 giorni detenuto in un carcere di Caracas, in Venezuela, con l’accusa di terrorismo, a Che tempo che fa, da Fabio