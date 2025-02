Sport.quotidiano.net - La Lucchese conquista il secondo successo consecutivo: 2-1 contro il Perugia

Lucca, 17 febbraio 2025 – Lail, dopo il Milan Futuro a farne le spese è il. Prima dell’inizio del match è stato deposto un mazzo di fiori e di una maglia al posto occupato di solito da Edilio Stefani, presidente del cda di Sofidel, prematuramente scomparso nei giorni scorsi. Parte subito bene ilche al 5’ passa in vantaggio, fruttando un errore difensivo di Rizzo, con Matos che batte Malgrati. Lafatica a reagire, con la Curva Ovest che contesta pesantemente la nuova società. E per poco all’8’ non arriva il raddoppio degli ospiti con Cisco, che lascia partire un rasoterra che si spegne di poco a lato. I rossoneri si fanno vedere in avanti al 13’ con un calcio d’angolo di Saporiti direttamente sul portiere. Al 17’ è ancora il numero settanta rossonero che ci prova, ma la sua conclusione viene strozzata da un avversario.