Ilgiorno.it - La Lombardia è la regione con più stranieri d’Italia: sono un quarto degli studenti (ma 1 su 10 è nato qui)

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Con il 12 per cento di popolazione straniera, laè lapiù multiculturale. E questo vale soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado, dove unalunni non hanno la cittadinanza italiana. A rivelarlo è l’ultimo rapporto della fondazione Iniziative e studi sulla multietnicità (Ismu). Al primo gennaio 2024 nellaerano circa 1,2 milioni i residenti, in aumento rispetto all'anno prima del 2,3 per cento, mentre glinon italiani iscritti a scuolaquasi 232 mila. Le province più attrattive Nel 2023 hanno acquisito la cittadinanza italiana all’incirca il 4,4 per centoresidenti in. Più di due quinti vive in provincia di Milano (il 40,5 per cento) e poi, a seguire, il 12,8 per cento in provincia di Brescia e il 10,3% in provincia di Bergamo, con all’ultimo posto la provincia di Sondrio (0,9).