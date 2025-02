Ilnapolista.it - La Liga contro il Barcellona: legami sospetti con una società partner del Camp Nou per l’acquisto di Dani Olmo

Leggi su Ilnapolista.it

Il, lahanno ancora qualcosa da dirsi. Secondo quanto riporta El Confidencial, “l’organizzazione presieduta da Javier Tebas mette in discussione la vendita dei palchi Vip (o Sky box, ndr) allo SpotifyNou, che hanno consentito la registrazione die Pau Víctor“.Laha infatti presentato una segnalazione al Consiglio superiore dello sport (Csd) con cui “ritiene che il pagamento di 28 milioni di euro che ha permesso aldi ottenere le misure cautelari per la registrazione diprovenga dallaEmirates New Era Visionary Group, fornitore di telecomunicazioni dei blaugrana da novembre 2024, e pertanto denuncia l’esistenza di possibilicon il club“.La New Era Visionary Group si presenta sul proprio sito ufficiale come “l’operatore ufficiale delle telecomunicazioni del FC Barcelona” e si identifica come “undi fiducia per imprenditori e investitori nel settore dello sport e dell’intrattenimento, che comprende stadi, sale concerti, musei, gallerie e un’ampia gamma di complessi di intrattenimento“.