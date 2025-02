La lenta scomparsa dei giovani imprenditori italiani | in dieci anni perse 153mila aziende guidate da under 35

Leggi su Open.online

Nel giro di, l’Italia ha perso un quarto delleda. Il dato emerge dall’analisi di Unioncamere-InfoCamere, che fotografa la profonda trasformazione del tessutoale italiano. Nel 2014, le impreseda35 erano quasi 640mila. A fine 2024, il numero è crollato a 486mila unità. Un calo del 24%, che in termini assoluti significascomparse in appena un decennio. «Il dato è figlio del contesto economico ma è chiaro che su di esso ha pesato l’invecchiamento della popolazione. Del resto, secondo il Cnel, negli ultimi 20abbiamo avuto oltre 2 milioni di lavoratori35 in meno», commenta Andrea Prete, presidente di Unioncamere.Crollano commercio e costruzioni, crescono i servizi alle impreseGuardando ai singoli settori, sono soprattutto i comparti delle costruzioni e del commercio a pagare il prezzo più alto.