La Kronos in gara sulle Dolomiti in una gara di Winter Triathlon

Tempo di lettura: 2 minutiAnche quest’annoTEAM è al via di unadi. Domenica 16 Febbraio addirittura con 5 atleti di cui 3 master Agostino Viglione, Michele Salza e Daniele Genito e 2 giovani originari di Pago Veiano, Nicola Antonino e Serena D’Andrea, quest’ultima costretta purtroppo a rinunciare allaall’ultimo istante per un piccolo problema muscolare.Lasi è svolta nel comune di Sesto Pusteria in Trentino Alto Adige, uno dei luoghi più belli delle, scenario unico grazie anche alle nevicate dei giorni precedenti.Ladiha compreso le frazioni di Corsa, Montain Bike e sci di Fondo ovviamente tutte su neve rendendo molto difficile, sfidante e divertente la.Gli atletihanno gareggiato al fianco dell’elite mondiale della disciplina e sono comunque riusciti a portare a casa buoni risultati considerando anche che erano gli unici rappresentanti del centro sud.