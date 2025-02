Sport.quotidiano.net - La Juve è tornata, ora Motta ha in mano la squadra: Kolo Muani e Conceicao brillano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 17 febbraio 2025 – La? Forse sì. La tanto attesa continuità di risultati sta arrivando. Tre vittorie consecutive in Serie A mancavano da oltre un anno, cioè dal periodo dicembre 2023-gennaio 2024, quando Allegri arrivò a sei di fila. La strada è ancora lunga, ma quantomeno nella bagarre Champions i bianconeri stanno mandando un segnale. Hanno ripreso la Lazio, staccato la Fiorentina - sconfitta a domicilio dal Como - e tenuto a distanza Bologna e Milan, che però devono recuperare la sfida di ottobre rinviata per l’alluvione. Insomma,ha trovato risultati, che si sa in bianconero sono l’unica cosa che conta. Ci ha messo un po’, ma adesso si vede unapiù chiara nella sua identità, più reattiva, più con la bava alla bocca quando si tratta di mettere in campo pragmatismo, concretezza e atteggiamento.