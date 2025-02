Romadailynews.it - La guerra di Troia ed il Ciclo Troiano

Leggi su Romadailynews.it

Quando si discute delladie dell’Odissea nei film, nei racconti e nei libri, è comune imbattersi nella rappresentazione del Cavallo die in personaggi iconici come il celebre Laocoonte e l’eroico Enea in fuga. Tuttavia, è interessante notare che molti di questi personaggi non sono presenti nell’Iliade o vi compaiono solo brevemente. Il Cavallo diviene descritto nel libro VIII dell’Odissea, in cui Odisseo narra ad Alcinoo, re dei Feaci, la caduta di. Inoltre, gli ultimi momenti di Ilio sono narrati nell’Eneide di Virgilio, nel libro II, scritta secoli dopo l’Iliade e l’Odissea di Omero. L’Iliade, come sappiamo, racconta eventi in media res, già in corso, aprendo le sue prime pagine nel decimo anno delladi. Tuttavia, ci si interroga su come mai esistano così tanti testi e racconti che descrivono l’Iliade, presentando versioni diverse tra loro, che non trovano riscontro nella lettura del poema omerico.