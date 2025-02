Anteprima24.it - La ‘guerra dei tigli’ di San Giorgio a Cremano: botta e risposta sindaco-ambientalisti

Tempo di lettura: 3 minutiA Sanè scoppiata ‘la guerra dei. Il Comune vuole asportarli da via Manzoni, per ripiantarli nella Tenuta Morgese. È un’area verde destinata a diventare parco urbano. Gliperò si oppongono allo sradicamento degli alberi. Temono per la vita degli stessi, e attaccano l’amministrazione sulla capitozzatura preliminare. “Ne compromette a monte lo stato di salute” dice Francesco Marino, presidente del Wwf Napoli. Con il comitato Terra Dea di San, il 9 febbraio il Wwf ha inscenato una protesta. AlZinno, hanno chiesto lo stop alle capitozzature, e di valutare soluzioni alternative al trasferimento dei tigli. “Lo sradicamento di alberi adulti e la successiva messa a dimora – sostiene Terra Dea – rappresentano un’operazione estremamente complessa e rischiosa”.