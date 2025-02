Linkiesta.it - La grande fuga in camice bianco che può uccidere la sanità europea

Strasburgo – «La carenza di personale e competenze è una sfida cruciale in tutta l’Unione, e il settore sanitario è il più colpito. Ci mancano 1,2 milioni tra medici, infermieri e ostetriche». La Commissariaper il lavoro e i diritti, Roxana Minzatu, espone i numeri con fermezza davanti a un emiciclo che piomba in un silenzio inquieto: per una volta, sembra esserci unanimità e consapevolezza. Non si tratta di un allarme teorico, ma di una crisi già in corso, che sta mettendo a dura prova molti sistemi sanitari del continente. I deputati ne sono ben consapevoli. E il futuro non lascia spazio all’ottimismo: entro il 2030, quando l’impatto dell’invecchiamento demografico sarà al suo apice, il deficit potrebbe toccare quota quattro milioni di operatori sanitari.«A Bra?ov (in Romania ndr.