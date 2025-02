Lettera43.it - La Germania frena all’invio di truppe in Ucraina dopo l’apertura di Regno Unito e Svezia

Leggi su Lettera43.it

Ladidi peacekeeping inche ile lasi sono detti disponibili a garantire la tenuta di un eventuale accordo di cessate il fuoco con dei soldati sul campo. A poche ore dal summit convocato da Emmanuel Macron a Parigi, una fonte del governo tedesco ha detto che Berlino è contrariadi soldati «senza il pieno coinvolgimento degli Stati Uniti». Alcuni giorni fa, a Bruxelles, il segretario della Difesa americano, Pete Hegseth, ha escluso l’invio di forze di interposizione americane in. Il vicepresidente JD Vance, invece, ha lasciato aperto uno spiraglio alla possibilità che gli Stati Uniti contribuiscano a garantire la sicurezza di Kyiv, ma solo nel caso in cui dovessero valutare che «Putin non è in buona fede durante le trattative».