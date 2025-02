Lanotiziagiornale.it - La Germania è in crisi e per risollevarsi è disposta a rivedere la sua tradizionale opposizione agli aiuti di Stato: “L’Ue deve inserirli nel Clean industrial deal”

Travolta da unaeconomica senza precedenti, la, pur di, sembrala suadi. Come si legge in un documento informale elaborato dal governo di Berlino, l’esecutivo guidato da Olaf Scholz intende chiedere che il, che verrà presentato dalla Commissione Europea il 26 febbraio, includa misure per rendere più semplice e rapida l’erogazione deglidia sostegno della decarbonizzazione dell’industria europea.In particolare, lachiede “la proroga dei capitoli sulla trasformazione 2.5, 2.6 e 2.8 del TCTF”, il quadro temporaneo die transizione elaborato in risposta allaenergetica scaturita dall’invasione russa dell’Ucraina, e “l’accelerazione delle procedure per glidi”.