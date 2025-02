Sport.quotidiano.net - La Fortitudo si butta via. Pesaro vince e sorpassa

70 VUELLE71 FLATS SERVICE : Fantinelli 11, Bolpin 4, Mian 23, Thomas 4, Freeman 7, Vencato 6, Panni 13, Aradori, Battistini, Cusin 2, Bonfiglioli ne. All. Caja. CARPEGNA PROSCIUTTO: Bucarelli 1, Ahmad 21, Maretto 7, Petrovic 4, King 21, Lombardi, Zanotti 12, Imbrò 5, De Laurentiis ne, Cornis ne. All. Leka. Arbitri: Ursi, Moretti, Giovannetti. Note: parziali 16-19, 34-40, 55-55. Tiri da due:14/34;14/23. Tiri da tre: 11/29; 8/33. Tiri liberi: 9/14; 19/22. Rimbalzi: 42; 30. Secondo ko consecutivo per la. Dopo la sconfitta di Brindisi, la formazione di Attilio Caja scivola al PalaDozza conal termine di una prestazione di alti e bassi. Non bastano le ottime prove balistiche di Mian e Panni e il carattere per lasciarsi alle spalle il momento no e tornare al successo.