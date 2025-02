Ilrestodelcarlino.it - La Fiorini Pesaro espugna il campo del Borsari Badia

LaRugbyildel. I kiwi giallorossi avincono per 18-29 e guadagnano 5 punti in classifica. Aè laRugby a sbloccare il punteggio, al 5’ con un calcio piazzato di Joubert (0-3), ma i kiwi faticano ad imporre il loro ritmo.non lascia gioco facile ai pesaresi che perdono concertazione e commettono numerosi errori guadagnando 2 cartellini gialli nel primo tempo (Venturini G. e Kone) e uno nel secondo (Ruffini). Al 16’ arriva la prima meta di giornata, segnata da(7-3).si riscuote, guadagna metri e porta il gioco nei 5 metri veneti, la bella azione pesarese termina con Ruffini che sigla la prima meta giallorossa (7-10). Il gioco però non si sblocca, la difesa pesarese respinge gli attacchi della formazione veneta ma i giallorossi non riescono a imporsi.