La filosofia del pane di Giulia Busato

Ilè una questione di tempo., innovativa panificatrice, lo sa bene. Il tempo non è solo una variabile tecnica nella lievitazione, ma un concetto che ha permeato ogni sua scelta. Voleva chiamare uno dei suoi pani kairos, riprendendo la distinzione greca tra tempo quantitativo e qualitativo, scelta rivelatrice di un approccio che va oltre la semplice produzione alimentare. Il suo percorso, che si snoda attraverso studi classici, una laurea in giurisprudenza e anni di esperienza in cucina, l’ha portata a riscoprire la panificazione come atto di consapevolezza.Dopo un periodo come chef, ha avviato un’impresa alimentare domestica (Iad), sfornandonella vecchia camera della sua infanzia. Due forni, pochi utensili, e la distribuzione affidata a ristoranti e negozi di fiducia: un laboratorio artigianale nato in casa che ha anticipato l’apertura della sua bottega, Tocio, a Noale (Venezia).