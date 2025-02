Sport.quotidiano.net - La difesa tiene, ma "sopra" c’è poco Pisa. Meister non incide e Tramoni è poco brillante

SEMPER 5,5 Nonostante il Cesena sia messo bene sul rettangolo verde, non è chiamato quasi mai in causa. Fino al fendente di Russo che devia troppo centralmente, facilitando il tap-in di La Gumina. CANESTRELLI 6 Spende un giallo tattico per interrompere una ripartenza bianconera, poi in tandem con il capitano si perde La Gumina in occasione del pareggio. ARENA sv. CARACCIOLO 6 Comanda con attenzione e personalità la linea del fuorigioco, ma nell’unica disattenzione viene punito. BONFANTI 6 Dei tre centrali è il più intraprendente anche in appoggio alla manovra. SERNICOLA 5,5 Compie un passo indietro rispetto alle prime prestazioni in nerazzurro. Impreciso in proiezione offensiva e lento a chiudere su Russo quando carica il tiro che porta al pari. MARIN 6 Con alcuni palloni sradicati nel cuore del campo mette in chiaro quanto sia indispensabile nell’economia della squadra.