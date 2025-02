Iodonna.it - La conduttrice svela il gesto della regina mediorientale, che volle incontrarla al Festival 15 anni fa

Ospite a Che Tempo Che Fa su Nove, Antonella Clerici ha raccontato a Fabio Fazio un aneddoto curioso risalente aldi Sanremo 2010, da lei condotto. In quell’occasione, tra gli ospiti c’era laRania di Giordania, che chiese di. «Arrivò con tutte le sue guardie del corpo e disse: “Vorrei incontrare la”. Io, però, ero da sola e non potevo lasciare il palco scoperto» ha spiegato Clerici. La, con grande gentilezza, la raggiunse sul palco e la abbracciò, regalando un momento speciale alla serata. Antonella Clerici: la carriera e la vita guarda le foto Il sogno di Antonella Clerici: condurre Sanremo con Laura PausiniDurante l’intervista, Antonella Clerici ha anche rivelato di aver proposto in passato a Laura Pausini di condurre insieme un’edizione del