La coercizione necessaria la Bibbia libro dei libri le poesie a memoria Parla la madre della riforma della scuola Valditara | Un bel ritorno al passato

Leggi su Open.online

La, laanche. Perché è la fonte di tutta la nostra letteratura (che va imparata a). Sono questi alcuni dei concetti cardine espressi da Loredana Perla in un’intervista rilasciata ad Antonello Caporale per il Fatto Quotidiano. Assieme a Ernesto Galli La Loggia, la docente di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Bari Aldo Moro ha presieduto a commissione per la revisionedidattica che ha dato vita alle linee guida per ladel ministro dell’Istruzione Giuseppe. Tra le novità ci sono ildel latino alle medie, e l’ingressocome testo di studio, oltre al rafforzamento dell’apprendimento mnemonico delle. LanellaPerla definisce la«comedei», nonché «fonte di tutta la nostra letteratura».