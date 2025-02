Sport.quotidiano.net - La classifica. Distacchi massimi. Che sia la fuga decisiva?

"Non", ha detto l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso di questa 26ma giornata, e alla sua analisi stiamo. Non senza registrare come, tuttavia, la giornata che è andata in archivio ieri, chiusa dal pareggio tra Cesena e Pisa (foto), ha mandato i neroverdi inoltre ogni ragionevole dubbio. Il pari dello Spezia a Modena e il contemporaneo successo del Sassuolo sul Brescia avevano infatti già messo, sabato pomeriggio, i liguri a -11, ovvero maggior distacco stagionale tra prima e terza in, e la partita tra Cesena e Pisa, ieri, ha chiuso il cerchio. Uno a uno: Sassuolo 61 punti e Pisa 54 ovvero, anche in questo caso, massimo distacco in stagione tra il battistrada neroverde e la sua più immediata inseguitrice.no, insomma, ma alzi la mano chi, se il Sassuolo perfezionerà davvero il suo ‘assalto al cielo’, non ricorderà questa giornata come quella della svolta.