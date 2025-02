La Città Proibita | trailer del nuovo film di Gabriele Mainetti

Leggi su Cinefilos.it

LadeldiPiperha diffuso ildi La Citta?, ildi, dal regista di “Lo chiamavano Jeeg Robot” e “Freaks Out” torna sul grande schermo con un’ altra storia imperdibile. Nel cast delprotagonisti Liu Yaxi, Enrico Borello, Sabrina Ferilli, Marco Giallini e Luca Zingaretti.Cosa succede in LaIn LaMei, una misteriosa ragazza cinese, arriva a Roma in cerca della sorella scomparsa. Il cuoco Marcello e la mamma Lorena portano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna. Quando i loro destini si incrociano, Mei e Marcello combattono antichi pregiudizi culturali e nemici spietati, in una battaglia in cui la vendetta non si può scindere dall’amore.