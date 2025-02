Movieplayer.it - La città proibita: il trailer e il poster del film di Gabriele Mainetti svelano la data di uscita

Leggi su Movieplayer.it

Un tuffo nelle arti marziali per, che torna a esplorare i generi nel gustosode La, che anticipa l'arrivo delin sala con Piper. Arti marziali e romanità neldella nuova fatica di, il misterioso La. Dopo aver reinventato il cinecomic italiana con Lo chiamavano Jeeg Robot, il regista romano torna a esplorare i generi dedicandosi stavolta aldi arti marziali, come anticipa ilche vede in azione la scatenata Yaxi Liu nei panni di Mei. Scritto dacon Stefano Bises e Davide Serino, Laarriverà nei cinema il 13 marzo distribuito da Piper. Ricchissimo il cast che vede in azione in ruoli inediti Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Enrico Borello e Luca Zingaretti .