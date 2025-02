Universalmovies.it - La Città Proibita | Il Trailer del nuovo film di Gabriele Mainetti

Leggi su Universalmovies.it

Il registaè pronto a tornare in sala con unambiziosodal titolo La.Reduce dal successo di critica ottenuto con Lo Chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, il regista romano, con La, porta in sala un prodotto ambizioso dal forte sapore internazionale. Nel suo, infatti,miscela il suo stile registico ai grandi classici della potente cultura orientale, il tutto accompagnato da un cast italiano di tutto rispetto.In La, infatti, “Mei, una misteriosa ragazza cinese, arriva a Roma in cerca della sorella scomparsa.?Il cuoco Marcello e la mamma Lorena portano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna.? Quando i loro destini si incrociano, Mei e Marcello combattono antichi pregiudizi culturali e nemici spietati, in una battaglia in cui la vendetta non si può scindere dall’amore.