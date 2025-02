Metropolitanmagazine.it - La città proibita, il trailer del nuovo film di Gabriele Mainetti con Marco Giallini e Sabrina Ferilli

È stato finalmente mostrato il primodi Ladi. Il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out torna al cinema tra pochissimi giorni con un action ispirato ai kung fu movie degli anni ’70, per sorprendere nuovamente il suo pubblico. Nel cast, i giovani attori Enrico Borello e Liu Yaxi, affiancati dae la partecipazione di Luca Zingaretti. Ilè prodotto da Wilside, una società del gruppo fremantle, Pipere Goons. Al cinema dal 13 marzo con Piper. Questa la sinossi ufficiale: “Mei, una misteriosa ragazza cinese, arriva a Roma in cerca della sorella scomparsa. Il cuoco Marcello e la mamma Lorena portano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna.