Nerdpool.it - La Città Proibita, il trailer del nuovo film di Gabriele Mainetti

Nelle scorse ore, Piperha svelato ilufficiale de La, ildiin arrivo nei cinema italiani il 13 marzo. Nel cast deltroviamo Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli e con la partecipazione di Luca Zingaretti.Ecco il:La sinossi ufficiale de LaMei, una misteriosa ragazza cinese, arriva a Roma in cerca della sorella scomparsa.?Il cuoco Marcello e la mamma Lorena portano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna.? Quando i loro destini si incrociano, Mei e Marcello combattono antichi pregiudizi culturali e nemici spietati, in una battaglia in cui la vendetta non si può scindere dall’amore.